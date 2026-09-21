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Регион
Опубликовано 21 сентября, 15:30

Беспилотная опасность объявлена на территории ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — написал глава региона.

По словам Кухарука, ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности. Они принимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Губернатор призвал югорчан сохранять спокойствие.

На Ямале введён режим беспилотной опасности
На Ямале введён режим беспилотной опасности

Ранее Life.ru рассказывал, что 9 сентября в ХМАО впервые объявили режим угрозы атаки БПЛА. Тогда ограничения затронули работу нескольких аэропортов региона, а школьников второй смены перевели на дистанционное обучение.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и мерах безопасности — в разделе «ЧП» на Life.ru

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Наталья Демьянова
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