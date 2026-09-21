Беспилотная опасность объявлена на территории ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«В Югре объявлен режим беспилотной опасности», — написал глава региона.

По словам Кухарука, ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности. Они принимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Губернатор призвал югорчан сохранять спокойствие.

Ранее Life.ru рассказывал, что 9 сентября в ХМАО впервые объявили режим угрозы атаки БПЛА. Тогда ограничения затронули работу нескольких аэропортов региона, а школьников второй смены перевели на дистанционное обучение.