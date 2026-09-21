На Ямале введён режим беспилотной опасности
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Ямало-Ненецком автономном округе объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Жителей округа призвали сохранять спокойствие. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее на Ямале режим беспилотной опасности действовал более пяти часов. В тот же период в Новом Уренгое после падения обломков БПЛА загорелся объект топливно-энергетического комплекса, однако персонал успели эвакуировать, пострадавших не было.
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