На Ямале введён режим беспилотной опасности

Тревога на Урале: Два региона предупредили жителей об угрозе с воздуха

Тревога на Урале: Два региона предупредили жителей об угрозе с воздуха

Ранее на Ямале режим беспилотной опасности действовал более пяти часов. В тот же период в Новом Уренгое после падения обломков БПЛА загорелся объект топливно-энергетического комплекса, однако персонал успели эвакуировать, пострадавших не было.