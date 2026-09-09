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Регион
Опубликовано 9 сентября, 14:27

ВСУ впервые атаковали Ямал, повреждения получил промышленный объект

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин / Не является фото с места событий

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин / Не является фото с места событий

ВСУ впервые нанесли удар дронами по Ямалу — после атаки на промышленном объекте в Новом Уренгое вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал успели эвакуировать. О происшествии сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Возгорание произошло на территории объекта топливно-энергетического комплекса в ЯНАО после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата. К месту происшествия подключены экстренные службы. Представитель президента также сообщил о взаимодействии с руководством региона.

Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших. Сотрудников объекта успели вывести с территории до произошедшего возгорания. Жога заявил, что целью подобных атак является нанесение ущерба экономическим объектам и провоцирование паники среди населения. Жителей округа он призвал сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

В Белгородской области семь человек ранены при новых атаках ВСУ
В Белгородской области семь человек ранены при новых атаках ВСУ

Ранее сообщалось, что повреждённый в результате атаки беспилотников ВСУ храм святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске планируют восстановить. На первом этапе специалисты демонтируют пострадавший купол, чтобы предотвратить возможное обрушение кровли, а также приведут в порядок прилегающую территорию. Затем подрядчик начнёт непосредственно восстановление здания. Новые стеклопакеты для храма уже заказаны.

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Милена Скрипальщикова
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