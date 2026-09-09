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Опубликовано 9 сентября, 13:33

В Белгородской области семь человек ранены при новых атаках ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семь человек, включая двух бойцов самообороны, пострадали в результате новых атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В Шебекине при обстреле предприятия ранения получили две женщины. Когда одну из пострадавших перевозили в больницу, автомобиль атаковал дрон — акубаротравмы получили двое сопровождавших её бойцов самообороны.

Ещё один мужчина пострадал в Ракитянском округе после удара беспилотника по автомобилю. В Пятницком Волоконовского округа ранения получил работник предприятия, а в селе Грузское Борисовского округа БПЛА атаковал легковую машину, травмировав водителя.

Удары также зафиксированы в Грайворонском, Шебекинском, Ракитянском, Белгородском и других округах. Повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили, трактор, линия электропередачи и другая инфраструктура, в нескольких местах возникли пожары.

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Ранее Life.ru сообщал о ранении мирного жителя при атаке FPV-дрона на микроавтобус в Шебекине. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу бойцы самообороны.

Больше новостей об атаках, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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