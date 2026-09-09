Беспилотная опасность на Ямале продлилась более пяти часов

Режим беспилотной опасности на Ямале продлился более пяти часов. Вечером его отменили на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба правительства региона.

Предупреждение ввели в 16:03 по местному времени, или в 14:03 мск. Отбой объявили в 21:09, что соответствует 19:09 по Москве.