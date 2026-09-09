Беспилотная опасность на Ямале продлилась более пяти часов
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Режим беспилотной опасности на Ямале продлился более пяти часов. Вечером его отменили на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба правительства региона.
Предупреждение ввели в 16:03 по местному времени, или в 14:03 мск. Отбой объявили в 21:09, что соответствует 19:09 по Москве.
Напомним, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. Причиной стало падение обломков беспилотника. Это первый случай, когда атака украинских дронов затронула арктическую часть Уральского федерального округа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Весь персонал был заблаговременно эвакуирован с территории предприятия. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
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