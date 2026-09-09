Атака Украины впервые затронула арктическую часть УрФО

Атака Украины впервые затронула арктическую часть Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Артём Жога.

В Ямало-Ненецком автономном округе после падения обломков беспилотника возникло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса. По предварительной информации, пострадавших нет. Персонал успели заблаговременно эвакуировать.

«Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику. Прошу жителей соблюдать спокойствие и обо всех подозрительных предметах сообщать по номеру 112», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые нанесли удар дронами по Ямалу — после атаки на промышленном объекте в Новом Уренгое вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал успели эвакуировать.