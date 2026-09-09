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Опубликовано 9 сентября, 15:26

Атака Украины впервые затронула арктическую часть УрФО

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Атака Украины впервые затронула арктическую часть Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента РФ в УрФО Артём Жога.

В Ямало-Ненецком автономном округе после падения обломков беспилотника возникло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса. По предварительной информации, пострадавших нет. Персонал успели заблаговременно эвакуировать.

«Противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику. Прошу жителей соблюдать спокойствие и обо всех подозрительных предметах сообщать по номеру 112», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что ВСУ впервые нанесли удар дронами по Ямалу — после атаки на промышленном объекте в Новом Уренгое вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал успели эвакуировать.

Больше новостей об атаках дронов, авариях и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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