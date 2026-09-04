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Регион
Опубликовано 4 сентября, 07:45

Тревога на Урале: Два региона предупредили жителей об угрозе с воздуха

В Тюменской и Курганской областях объявили беспилотную опасность

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Тюменской и Курганской областях 4 сентября объявили режим беспилотной опасности. В Кургане также прозвучал сигнал тревоги.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что введение режима является превентивной мерой, и призвал жителей сохранять спокойствие.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны. Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по номеру 112», — сообщил глава региона.

Жителям рекомендовали при получении сигнала тревоги пройти в капитальное здание и выбрать место без окон — например, коридор, санузел или подсобное помещение. В РСЧС по Курганской области в свою очередь предупредили о возможных временных ограничениях мобильного интернета и связи для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Граждан попросили не снимать работу систем ПВО, беспилотники и места падения обломков. Также жителей предупредили, что найденные фрагменты БПЛА могут представлять опасность — к ним нельзя приближаться или прикасаться. В аэропорту Кургана временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.

При падении дрона ВСУ на предприятие в Тюменской области никто не пострадал
При падении дрона ВСУ на предприятие в Тюменской области никто не пострадал

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Андрей Бражников
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