Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 12:48

При падении дрона ВСУ на предприятие в Тюменской области никто не пострадал

Обложка © ТАСС / Сергей Буторин

Обложка © ТАСС / Сергей Буторин

Падение беспилотника на территорию промышленного предприятия в Тюменской области привело к возгоранию. По предварительной информации, люди не пострадали. Информацию об отсутствии пострадавших сообщил полномочный представитель президента России в округе Артём Жога.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы тушат возгорание»,написал он в своём Telegram-канале.

При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли семь граждан Узбекистана
При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли семь граждан Узбекистана

Ранее в Омской области зафиксировали угрозу атаки беспилотников. После получения сигнала региональные власти перевели все оперативные подразделения в режим максимальной готовности. Глава региона Виталий Хоценко призвал жителей сохранять спокойствие в связи с возникшей угрозой.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar