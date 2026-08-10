При падении дрона ВСУ на предприятие в Тюменской области никто не пострадал

Падение беспилотника на территорию промышленного предприятия в Тюменской области привело к возгоранию. По предварительной информации, люди не пострадали. Информацию об отсутствии пострадавших сообщил полномочный представитель президента России в округе Артём Жога.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы тушат возгорание», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в Омской области зафиксировали угрозу атаки беспилотников. После получения сигнала региональные власти перевели все оперативные подразделения в режим максимальной готовности. Глава региона Виталий Хоценко призвал жителей сохранять спокойствие в связи с возникшей угрозой.