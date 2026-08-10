Экстренные службы Омской области приведены в полную готовность к атаке БПЛА

Губернатор обратился к населению с призывом соблюдать спокойствие. Он подчеркнул необходимость звонить по единому номеру спасения при возникновении внештатных ситуаций. По данным Минобороны, угроза была зафиксирована системами слежения.

Ранее в Севастополе российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооружённых сил Украины. Уничтожено 15 беспилотников — преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков сбитых БПЛА привело к возгоранию леса в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Ведётся эвакуация отдыхающих из кемпинга силами МЧС и лесхоза. Кроме того, на Фиолентовском шоссе зафиксированы повреждения четырёх автомобилей в результате падения фрагментов дронов.