При атаке БПЛА на Нижнекамск погибли семь граждан Узбекистана

Семь граждан Узбекистана погибли во время атаки беспилотников на Нижнекамск. Всего жертвами произошедшего стали 13 человек. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Казани.

В консульстве уточнили, что среди погибших оказались семь граждан Узбекистана. Их имена в сообщении обозначены инициалами: А.Д.К., У.С.А., Б.О.М., А.Р.Э., Х.Д.Р., Х.Ф.Ф. и И.Д.Ф. Представители дипломатического ведомства выразили соболезнования родственникам погибших. Обстоятельства произошедшего консульство выясняет совместно с местными компетентными и следственными органами.

После завершения судебно-медицинских экспертиз и необходимых формальностей планируется организовать возвращение тел погибших граждан Узбекистана на родину. В консульстве подчеркнули, что ситуация остаётся на контроле ведомства. Для взаимодействия с российскими структурами уже установлены необходимые контакты.

Напомним, что в результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 13 человек, в том числе ребёнок. Ещё десятки жителей получили ранения. Повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. После атаки в регионе организовали помощь пострадавшим и семьям погибших.