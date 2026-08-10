30 жилых многоэтажек повреждены в результате атаки БПЛА на Нижнекамск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shayli
30 многоквартирных домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Часть зданий расположена на Школьном бульваре. Об этом сообщает Mash.
Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. По предварительным данным, ВСУ применили дроны типа «Бобёр» и «Лютый». В результате погибло 13 человек, среди жертв есть ребёнок — девочка погибла до прибытия скорой. Пострадало 75 человек. В Татарстане объявлен траур. Семьи погибших получат по 2 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.