Врачи извлекают металлические предметы из пострадавших при атаке на Нижнекамск

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев раскрыл детали состояния пострадавших в Нижнекамске. Основной причиной госпитализации стали поражающие элементы взрывных устройств. В телах граждан врачи обнаруживают различные металлические предметы.

Характер повреждений указывает на применение специфических боеприпасов. У большинства диагностированы проникающие ранения мягких тканей. Зафиксированы также повреждения внутренних полостей организма вследствие ударной волны.

В стационарах находятся двадцать один человек. Медики отмечают, что полученные увечья не относятся к категории критических. Однако ситуация с двумя конкретными пациентами остается напряжённой.

Особую обеспокоенность вызывают два случая оперативного вмешательства. Один гражданин получил повреждение спинно-мозгового канала. Второму пациенту потребовалась срочная помощь из-за поражения грудной клетки.

Несмотря на сложность проводимых манипуляций, специалисты дают благоприятный прогноз. На данный момент прооперированные граждане находятся в стабильном положении. Жизненно важные функции обоих пациентов поддерживаются аппаратурой.