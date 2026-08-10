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10 августа, 10:24

Врачи извлекают металлические предметы из пострадавших при атаке на Нижнекамск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев раскрыл детали состояния пострадавших в Нижнекамске. Основной причиной госпитализации стали поражающие элементы взрывных устройств. В телах граждан врачи обнаруживают различные металлические предметы.

Характер повреждений указывает на применение специфических боеприпасов. У большинства диагностированы проникающие ранения мягких тканей. Зафиксированы также повреждения внутренних полостей организма вследствие ударной волны.

В стационарах находятся двадцать один человек. Медики отмечают, что полученные увечья не относятся к категории критических. Однако ситуация с двумя конкретными пациентами остается напряжённой.

Особую обеспокоенность вызывают два случая оперативного вмешательства. Один гражданин получил повреждение спинно-мозгового канала. Второму пациенту потребовалась срочная помощь из-за поражения грудной клетки.

Несмотря на сложность проводимых манипуляций, специалисты дают благоприятный прогноз. На данный момент прооперированные граждане находятся в стабильном положении. Жизненно важные функции обоих пациентов поддерживаются аппаратурой.

При атаке БПЛА на Нижнекамск погибла девочка, смерть наступила мгновенно
При атаке БПЛА на Нижнекамск погибла девочка, смерть наступила мгновенно

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. Погибли 13 человек, в их числе есть ребёнок. Пострадали 75. В республике объявлен траур.

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Оксана Попова
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