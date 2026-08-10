Врачи извлекают металлические предметы из пострадавших при атаке на Нижнекамск
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Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев раскрыл детали состояния пострадавших в Нижнекамске. Основной причиной госпитализации стали поражающие элементы взрывных устройств. В телах граждан врачи обнаруживают различные металлические предметы.
Характер повреждений указывает на применение специфических боеприпасов. У большинства диагностированы проникающие ранения мягких тканей. Зафиксированы также повреждения внутренних полостей организма вследствие ударной волны.
В стационарах находятся двадцать один человек. Медики отмечают, что полученные увечья не относятся к категории критических. Однако ситуация с двумя конкретными пациентами остается напряжённой.
Особую обеспокоенность вызывают два случая оперативного вмешательства. Один гражданин получил повреждение спинно-мозгового канала. Второму пациенту потребовалась срочная помощь из-за поражения грудной клетки.
Несмотря на сложность проводимых манипуляций, специалисты дают благоприятный прогноз. На данный момент прооперированные граждане находятся в стабильном положении. Жизненно важные функции обоих пациентов поддерживаются аппаратурой.
Напомним, утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими. Погибли 13 человек, в их числе есть ребёнок. Пострадали 75. В республике объявлен траур.
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