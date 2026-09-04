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Опубликовано 4 сентября, 07:07

Аэропорт Кургана ввёл план «‎Ковёр» и очистил небо от самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Кургана временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры введены утром 4 сентября для обеспечения безопасности полётов. На время действия ограничений воздушная гавань не принимает прибывающие самолёты и не отправляет рейсы. Сколько сохранится действие плана «Ковёр», в Росавиации пока не уточнили.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальным статусом рейсов через авиакомпании и онлайн-табло аэропорта.

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Ранее сообщалось, что во Внуково более чем на восемь часов задерживается вылет рейса 3F 322 авиакомпании Flyone, направляющегося в Ереван.

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Андрей Бражников
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