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Опубликовано 3 сентября, 14:56

Самолёт Москва — Ереван не может вылететь из Внуково уже восемь часов

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Во Внуково более чем на восемь часов задерживается вылет рейса 3F 322 авиакомпании Flyone, направляющегося в Ереван. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Самолёт должен был вылететь в 9:05, но пассажиры до сих пор остаются в аэропорту. По словам путешественников, ситуация осложнилась тем, что их уже выводили из транзитной зоны и заставляли проходить регистрацию повторно.

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Ранее сообщалось, что из-за налёта БПЛА более 120 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Часть пассажиров уже успела занять места в самолётах, когда вечером в аэропортах ввели план «Ковёр». После этого многие рейсы перенесли на следующий день.

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Наталья Демьянова
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