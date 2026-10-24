Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Михайловском округе Запорожской области, когда медицинская бригада направлялась к пациенту. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Ранее стало известно о гибели одного человека и ранении ещё четырёх мирных жителей в результате атак украинских беспилотников на Брянскую область. В Климовском районе возле озера неподалёку от села Рубежное погиб 65-летний мужчина. Ещё один дрон ударил по торговому центру «Позитив» в посёлке Климово, где пострадали 21-летний молодой человек и 40-летняя сотрудница аптеки.