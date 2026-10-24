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Регион
Опубликовано 24 октября, 20:45

Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Михайловском округе Запорожской области, когда медицинская бригада направлялась к пациенту. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

«В Михайловском округе беспилотник атаковал бригаду скорой помощи. Бригада медиков направлялась на вызов, когда автомобиль попал под удар БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

Никто из сотрудников медицинской бригады не пострадал. В результате атаки машина скорой помощи получила серьёзные повреждения.

Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Купянском
Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Купянском

Ранее стало известно о гибели одного человека и ранении ещё четырёх мирных жителей в результате атак украинских беспилотников на Брянскую область. В Климовском районе возле озера неподалёку от села Рубежное погиб 65-летний мужчина. Ещё один дрон ударил по торговому центру «Позитив» в посёлке Климово, где пострадали 21-летний молодой человек и 40-летняя сотрудница аптеки.

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Юрий Лысенко
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