Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Купянском

Три человека погибли при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в селе Пески Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его данным, в машине находились четверо, трое скончались на месте.

Выжившую женщину 1965 года рождения доставили в больницу. У неё тяжёлые повреждения головы и грудной клетки, врачи борются за её жизнь. Ганчев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшей выздоровления.

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус погибла женщина, ещё три человека получили ранения.