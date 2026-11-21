Угрозы снабжению Калининградской области после атаки беспилотников на грузовое судно в Финском заливе нет. Ситуацию лично контролирует губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Глава области подтвердил, что корабль направлялся в Калининград, когда подвергся нападению в нейтральных водах. По предварительным сведениям, для атаки использовали два беспилотника. Сейчас с судна эвакуируют экипаж, а специалисты выясняют последствия произошедшего.

«Угрозы для снабжения региона нет», — заверил Беспрозванных.

Губернатор добавил, что находится на оперативной связи с главой Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом. Вопрос остаётся на его личном контроле.

Ранее Дрозденко сообщил об атаке на грузовое судно в Финском заливе. По его данным, нападение произошло примерно в трёх морских милях от российской границы. Сведения о возможных повреждениях корабля уточняются.