Экипаж грузового судна, атакованного двумя беспилотниками примерно в трёх морских милях от границы России в Финском заливе, эвакуируют. Корабль направлялся в Калининград, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Сколько человек находилось на борту и получило ли судно повреждения, пока неизвестно. Название грузового корабля губернатор также не уточнил.

Ранее сегодня Дрозденко сообщил об уничтожении 73 беспилотников над Ленинградской областью. В регионе действовал режим воздушной опасности. На фоне налёта в аэропорту Пулково вводились ограничения на выполнение рейсов.