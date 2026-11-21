Экипаж эвакуируют с судна в Финском заливе после атаки двух БПЛА
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Экипаж грузового судна, атакованного двумя беспилотниками примерно в трёх морских милях от границы России в Финском заливе, эвакуируют. Корабль направлялся в Калининград, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.
Сколько человек находилось на борту и получило ли судно повреждения, пока неизвестно. Название грузового корабля губернатор также не уточнил.
Ранее сегодня Дрозденко сообщил об уничтожении 73 беспилотников над Ленинградской областью. В регионе действовал режим воздушной опасности. На фоне налёта в аэропорту Пулково вводились ограничения на выполнение рейсов.
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