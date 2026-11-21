Два беспилотника атаковали в нейтральных водах у границ России грузовое судно, следовавшее в Калининград через Финский залив. С корабля эвакуируют экипаж, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от границы РФ, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Название судна, количество находившихся на борту людей и сведения о возможных повреждениях губернатор пока не привёл.

Сегодня Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Ранее Дрозденко сообщил об уничтожении 73 БПЛА над регионом. На фоне воздушной угрозы аэропорт Пулково перешёл на особый порядок приёма и отправки самолётов, а в Калининградской области предупредили о возможных изменениях расписания рейсов.