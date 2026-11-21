ПВО не расслабляется: В Ленобласти сбили ещё 12 украинских дронов
Количество сбитых в Ленобласти дронов ВСУ возросло до 73
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За минувшую ночь подразделения противовоздушной обороны уничтожили 73 украинских беспилотника над Ленинградской областью. Информация о возможных последствиях воздушного налёта уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам главы области, в ближайшее время ожидается отмена сигнала беспилотной опасности. При этом специалисты продолжают выяснять, привела ли атака к повреждениям на земле.
«За ночь над Ленинградской областью сбито 73 БПЛА противника... В ближайшее время ожидаем отбой тревоги», — заявил Дрозденко.
Массированная атака беспилотников на Ленинградскую область повлияла и на работу аэропортов. Как сообщал Life.ru, петербургский Пулково начал принимать и отправлять самолёты по согласованию с уполномоченными органами.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 61 беспилотника над Ленинградской областью в ходе продолжавшейся воздушной атаки. Тогда губернатор Александр Дрозденко предупреждал, что силы ПВО продолжают отражать налёт, а окончательные итоги будут подведены позднее.
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