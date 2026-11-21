За минувшую ночь подразделения противовоздушной обороны уничтожили 73 украинских беспилотника над Ленинградской областью. Информация о возможных последствиях воздушного налёта уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, в ближайшее время ожидается отмена сигнала беспилотной опасности. При этом специалисты продолжают выяснять, привела ли атака к повреждениям на земле.

«За ночь над Ленинградской областью сбито 73 БПЛА противника... В ближайшее время ожидаем отбой тревоги», — заявил Дрозденко.

Массированная атака беспилотников на Ленинградскую область повлияла и на работу аэропортов. Как сообщал Life.ru, петербургский Пулково начал принимать и отправлять самолёты по согласованию с уполномоченными органами.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 61 беспилотника над Ленинградской областью в ходе продолжавшейся воздушной атаки. Тогда губернатор Александр Дрозденко предупреждал, что силы ПВО продолжают отражать налёт, а окончательные итоги будут подведены позднее.