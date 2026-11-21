Пулково работает по согласованию, в Храброво возможны изменения рейсов
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Аэропорт Пулково 21 ноября принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Калининграда (Храброво) возможны корректировки расписания из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве пояснили, что параметры временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Пулково скорректировали. В связи с этим аэропорт продолжает обслуживать рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
Ограничения в Ленинградской области также повлияли на возможность использования воздушных маршрутов в Калининград и обратно. Поэтому в Храброво предупредили о возможных изменениях в расписании.
В Росавиации подчеркнули, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов и уточнять информацию у авиакомпаний.
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