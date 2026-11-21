Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что ракетную опасность объявили в четырёх регионах Центральной России — Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областях. Главы регионов призвали жителей сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям. При необходимости обратиться за помощью можно по единому номеру экстренных служб 112. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных помещениях.