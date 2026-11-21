В Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.

Двое мужчин пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде

Двое мужчин пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде

Ранее Life.ru писал, что ракетную опасность объявили в четырёх регионах Центральной России — Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областях. Главы регионов призвали жителей сохранять спокойствие и следовать официальным рекомендациям. При необходимости обратиться за помощью можно по единому номеру экстренных служб 112. Жителям рекомендовано укрыться в безопасных помещениях.