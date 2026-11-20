Двое мужчин пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде
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Двое мужчин пострадали при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на коммерческий объект в Белгороде. У одного диагностировали слепое осколочное ранение мягких тканей головы, у другого — акубаротравму, сообщили в оперативном штабе региона.
Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь в городской больнице № 2, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В результате детонации БПЛА на стоянке загорелся автомобиль, пожар потушили сотрудники МЧС. Повреждения также получили ещё три машины и четыре автобуса.
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику погибли два мирных жителя, ещё пятеро получили ранения. По словам главы региона Леонида Пасечника, под удары попали не только жители Луганска, но и других муниципалитетов республики. Руководитель ЛНР назвал минувшие сутки тяжёлыми для населения региона.