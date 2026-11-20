Двое мужчин пострадали при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на коммерческий объект в Белгороде. У одного диагностировали слепое осколочное ранение мягких тканей головы, у другого — акубаротравму, сообщили в оперативном штабе региона.

Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь в городской больнице № 2, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В результате детонации БПЛА на стоянке загорелся автомобиль, пожар потушили сотрудники МЧС. Повреждения также получили ещё три машины и четыре автобуса.