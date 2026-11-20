Два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения в результате атак ВСУ на территорию Луганской Народной Республики за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, под ударами оказались не только жители столицы республики, но и ряд других муниципалитетов. Пасечник назвал прошедшие сутки тяжелыми для жителей региона.