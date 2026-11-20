Два человека погибли, пятеро ранены при атаках ВСУ на ЛНР за сутки
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Два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения в результате атак ВСУ на территорию Луганской Народной Республики за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, под ударами оказались не только жители столицы республики, но и ряд других муниципалитетов. Пасечник назвал прошедшие сутки тяжелыми для жителей региона.
Ранее в Липецкой области женщина получила осколочное ранение после падения обломков беспилотников. Пострадавшую доставили в больницу, где она находится под наблюдением медиков. Кроме того, повреждения получили частные жилые дома и автомобили. В некоторых зданиях пострадали крыши, выбиты стёкла.