В Брянской области дрон ВСУ убил бабушку и ранил её восьмилетнего внука
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В Брянской области женщина погибла при атаке беспилотника, её восьмилетний внук получил ранения. О трагедии в селе Елионка сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Бабушка с мальчиком ехали на велосипеде по селу Стародубского муниципального округа, когда, по словам главы региона, их атаковал украинский дрон-камикадзе. Женщина погибла на месте.
Ребёнок выжил, но получил ранения. Сейчас ему оказывают помощь врачи, с мальчиком также работают психологи.
«Случилось непоправимое — женщина погибла на месте, восьмилетний мальчик был ранен. С ним уже работают врачи и психологи. Горе пришло в семью. Окажем родственникам всю необходимую помощь», — заявил Ковальчук.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 76-летнего пенсионера при атаке украинского дрона на велосипедиста в Брянской области. Мужчина ехал на электровелосипеде по селу Чуровичи Климовского района, когда был атакован беспилотником.