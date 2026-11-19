В Брянской области женщина погибла при атаке беспилотника, её восьмилетний внук получил ранения. О трагедии в селе Елионка сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Бабушка с мальчиком ехали на велосипеде по селу Стародубского муниципального округа, когда, по словам главы региона, их атаковал украинский дрон-камикадзе. Женщина погибла на месте.

Ребёнок выжил, но получил ранения. Сейчас ему оказывают помощь врачи, с мальчиком также работают психологи.

«Случилось непоправимое — женщина погибла на месте, восьмилетний мальчик был ранен. С ним уже работают врачи и психологи. Горе пришло в семью. Окажем родственникам всю необходимую помощь», — заявил Ковальчук.