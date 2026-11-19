В Саратовской области три человека погибли и ещё один получил ранения в результате воздушной атаки ВСУ. О трагедии сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам главы области, удар пришёлся по Екатериновскому району, где повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли трое, ещё одному человеку потребовалась медицинская помощь.

На место происшествия направлены оперативные службы. Специалистам предстоит разобраться с последствиями удара и установить масштаб повреждений гражданских объектов.

При этом опасность для жителей региона пока не миновала. Губернатор предупредил, что угроза новой атаки с воздуха сохраняется. В местах возможной опасности могут включаться системы оповещения населения.