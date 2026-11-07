Несколько жилых домов в Саратове получили повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников 7 ноября. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона заверил, что владельцам повреждённого имущества окажут необходимую помощь. По его словам, соответствующий механизм уже отработан, а ситуацию поручено взять под личный контроль мэру Саратова Игорю Молчанову.

При этом информация о раненых пока требует уточнения. Ранее губернатор сообщал о повреждении гражданской инфраструктуры и предварительных данных о пострадавших. В новом заявлении Бусаргин подтвердил отсутствие погибших, но число возможных пострадавших не назвал.

Саратовская область уже подвергалась подобным атакам. Так, 14 октября при ударе беспилотников по Балакову погиб человек. Тогда повреждения также получили несколько жилых домов, а на месте происшествия работали экстренные службы.