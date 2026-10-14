При атаке беспилотников в Балаково погиб человек, повреждены жилые дома

В результате атаки беспилотников в городе Балаково Саратовской области погиб один человек. Повреждения получили несколько жилых домов, на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно погиб человек. На месте работают все оперативные службы», — говорится в сообщении главы региона.

Ранее в Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников. Бусаргин сообщил, что соответствующая информация поступила от Минобороны России. В местах возможной опасности власти допустили включение систем оповещения, а экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Кроме того, аэропорт Гагарин временно прекратил приём и отправку самолётов для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru сообщал, что число беспилотников, уничтоженных силами ПВО на подлёте к Москве, достигло 75. По данным мэра столицы Сергея Собянина, российские военные перехватили очередную группу из 15 дронов, направлявшихся в сторону города. Градоначальник уточнил, что на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Налёты продолжались с вечера 13 октября и привели к ограничениям в работе московских аэропортов. Из-за временного запрета на приём и отправку воздушных судов десятки пассажирских самолётов направили на запасные аэродромы в другие города.