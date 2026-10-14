В Белгородской области предупредили о взрывных тубусах, сбрасываемых с БПЛА

В приграничных районах России зафиксировали случаи сброса с беспилотников взрывных устройств, внешне напоминающих тубусы. Они могут сработать не только при падении на землю, но и при прикосновении или без прямого контакта. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области, призвав жителей временно отказаться от прогулок по лесам.

«В приграничье страны зафиксированы случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Эти устройства произведены украинским террористическим режимом. Внешне они напоминают тубус. Срабатывают при падении на землю, а также при касании или бесконтактно», — говорится в сообщении оперштаба.

Власти предупредили, что обнаруженные предметы могут представлять опасность даже без непосредственного контакта с человеком. В связи с этим жителям рекомендовали не приближаться к незнакомым объектам и ни в коем случае не пытаться их передвигать или самостоятельно осматривать.

Особое внимание в оперштабе уделили безопасности во время прогулок на природе. Жителей попросили отказаться от посещения лесных массивов и объяснить детям и родственникам, почему нельзя поднимать подозрительные находки.

При обнаружении неизвестного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. Диспетчеру следует максимально точно сообщить местоположение находки, чтобы специалисты могли оперативно проверить территорию.

Ранее Белгородская область подверглась 130 атакам ВСУ за одни сутки. Ранения получили шестеро мирных жителей, включая двух подростков. По данным губернатора Александра Шуваева, удары затронули 11 муниципалитетов региона, среди которых Белгородский, Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа. Украинские формирования четырежды применили артиллерию и восемь раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Российские военнослужащие уничтожили и подавили 92 дрона. Среди пострадавших оказались подростки 13 и 15 лет, а двоим раненым потребовалась госпитализация. Кроме того, власти сообщили о гибели мужчины в Валуйском округе 10 октября, обстоятельства смерти которого стали известны позднее.