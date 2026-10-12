ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область за сутки, ранены 2 детей и 4 взрослых

Белгородская область за минувшие сутки подверглась 130 атакам ВСУ, в результате которых пострадали шесть мирных жителей, включая двух подростков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев, уточнив, что двое раненых находятся в больницах.

Удары затронули территорию 11 муниципалитетов. Под атаками оказались Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и Корочанский округа. Также противник атаковал Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский муниципалитеты.

За отчётный период украинские формирования четырежды применили артиллерию. Ещё восемь раз с беспилотников сбрасывали взрывные устройства. Российские расчёты ПВО совместно с другими подразделениями уничтожили и подавили 92 дрона.

Ранения получили жители Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского округов. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних в возрасте 13 и 15 лет. Всем шестерым оказывается необходимая медицинская помощь, двоим потребовалась госпитализация.

Отдельно глава региона сообщил о гибели мужчины в Валуйском округе. Трагедия произошла 10 октября, однако известно о ней стало лишь на следующий день. Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.

Бэк: Ранее Life.ru сообщал о 16 раненых при атаках ВСУ на Белгородскую область за предыдущие сутки. По данным губернатора, пострадавшие были в шести муниципалитетах, состояние одного человека оценивалось как крайне тяжёлое.