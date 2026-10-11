16 человек получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Шестнадцать человек получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«В 6 округах — Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском — 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии», — написал глава региона в мессенджере MAX.

По словам губернатора, раненые жители получают необходимую медицинскую помощь. Дополнительные подробности об обстоятельствах получения травм и состоянии остальных пострадавших в сообщении не приводятся.