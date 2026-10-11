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Опубликовано 11 октября, 09:19

16 человек получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шестнадцать человек получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«В 6 округах — Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском — 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии», — написал глава региона в мессенджере MAX.

По словам губернатора, раненые жители получают необходимую медицинскую помощь. Дополнительные подробности об обстоятельствах получения травм и состоянии остальных пострадавших в сообщении не приводятся.

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Накануне Life.ru сообщал, что четыре мирных жителя получили ранения при атаках беспилотников на Белгородскую область. В тот же день издание писало о двух пострадавших при атаках FPV-дронов в Шебекине и Валуйках.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru

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Андрей Бражников
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