Четыре мирных жителя ранены при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область
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Четверо мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал многоквартирный жилой дом. В результате удара мужчина получил непроникающие осколочные ранения мягких тканей лица и живота.
Ещё один человек пострадал в Ивнянском округе, где беспилотник ударил по автомобилю. У мужчины диагностировали слепые осколочные ранения головы и руки. Необходимую медицинскую помощь ему оказали в Ивнянской центральной районной больнице.
Кроме того, в Волоконовскую ЦРБ обратились двое мужчин, пострадавших при атаке беспилотника на автомобиль в селе Гладково Валуйского округа. Информации о характере их травм нет.
Ранее Life.ru рассказывал о трёх мирных жителях, раненных при атаках беспилотников на Белгородскую область. В Шебекине дрон взорвался на парковке, а возле посёлка Ракитное FPV-беспилотник ударил по автомобилю с двумя мужчинами. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.