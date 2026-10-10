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Регион
Опубликовано 10 октября, 18:39

Четыре мирных жителя ранены при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четверо мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал многоквартирный жилой дом. В результате удара мужчина получил непроникающие осколочные ранения мягких тканей лица и живота.

Ещё один человек пострадал в Ивнянском округе, где беспилотник ударил по автомобилю. У мужчины диагностировали слепые осколочные ранения головы и руки. Необходимую медицинскую помощь ему оказали в Ивнянской центральной районной больнице.

Кроме того, в Волоконовскую ЦРБ обратились двое мужчин, пострадавших при атаке беспилотника на автомобиль в селе Гладково Валуйского округа. Информации о характере их травм нет.

В Донецке мужчина пострадал при атаке БПЛА, повреждены дома и школы
В Донецке мужчина пострадал при атаке БПЛА, повреждены дома и школы

Ранее Life.ru рассказывал о трёх мирных жителях, раненных при атаках беспилотников на Белгородскую область. В Шебекине дрон взорвался на парковке, а возле посёлка Ракитное FPV-беспилотник ударил по автомобилю с двумя мужчинами. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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