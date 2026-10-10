Четыре мирных жителя ранены при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Четверо мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал многоквартирный жилой дом. В результате удара мужчина получил непроникающие осколочные ранения мягких тканей лица и живота.

Ещё один человек пострадал в Ивнянском округе, где беспилотник ударил по автомобилю. У мужчины диагностировали слепые осколочные ранения головы и руки. Необходимую медицинскую помощь ему оказали в Ивнянской центральной районной больнице.

Кроме того, в Волоконовскую ЦРБ обратились двое мужчин, пострадавших при атаке беспилотника на автомобиль в селе Гладково Валуйского округа. Информации о характере их травм нет.