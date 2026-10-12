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Регион
Опубликовано 12 октября, 17:11

Один человек погиб и девять ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Один мирный житель погиб, ещё девять человек получили ранения в результате очередных атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Очередные удары со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Пострадали девять человек», — говорится в сообщении.

В ДНР от атак ВСУ погиб мужчина
В ДНР от атак ВСУ погиб мужчина

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки Белгородская область подверглась около 130 атакам ВСУ, в результате которых пострадали шесть мирных жителей, в том числе двое детей. Удары тогда затронули территории сразу 11 муниципалитетов региона. Часть пострадавших была госпитализирована, а повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Больше новостей о происшествиях в приграничных регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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