Один человек погиб и девять ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Один мирный житель погиб, ещё девять человек получили ранения в результате очередных атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Очередные удары со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Пострадали девять человек», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки Белгородская область подверглась около 130 атакам ВСУ, в результате которых пострадали шесть мирных жителей, в том числе двое детей. Удары тогда затронули территории сразу 11 муниципалитетов региона. Часть пострадавших была госпитализирована, а повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.