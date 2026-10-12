В ДНР от атак ВСУ погиб мужчина

Мирный житель погиб в Донецкой Народной Республике в результате украинских атак, сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Всё произошло в селе Кировскон Волновахского муниципального округа. Кроме того, там пострадала мирная жительница. Также ранения получил мужчина на автодороге Валерьяновка — Волноваха. Всего за сутки повреждения получили семь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области после удара дрона ВСУ ранения получила 51-летняя женщина. Удар пришёлся по административному зданию в селе Малогнеушево.