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Опубликовано 12 октября, 02:07

В ДНР от атак ВСУ погиб мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб в Донецкой Народной Республике в результате украинских атак, сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Всё произошло в селе Кировскон Волновахского муниципального округа. Кроме того, там пострадала мирная жительница. Также ранения получил мужчина на автодороге Валерьяновка — Волноваха. Всего за сутки повреждения получили семь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

В Белгородчине при атаках погиб мирный житель, ранены двое подростков и женщина
В Белгородчине при атаках погиб мирный житель, ранены двое подростков и женщина

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области после удара дрона ВСУ ранения получила 51-летняя женщина. Удар пришёлся по административному зданию в селе Малогнеушево.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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