В Белгородчине при атаках погиб мирный житель, ранены двое подростков и женщина

Один мирный житель погиб, трое получили ранения, среди них двое подростков, в результате атак беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Валуйском округе днём 10 октября беспилотник атаковал автомобиль на автодороге Посохово — Казинка. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при атаке дрона пострадали 15-летний мальчик и 13-летняя девочка. У подростка диагностировали акубаротравму и ожог предплечья, у девочки — акубаротравму. Оба были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, а после оказания помощи их транспортировали в детскую областную клиническую больницу. Дальнейшее лечение дети продолжат амбулаторно.

В селе Илёк-Кошары Ракитянского округа в результате детонации FPV-дрона пострадала женщина. Она получила осколочные ранения рук и ног и была доставлена в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациентку планируют транспортировать в городскую больницу № 2 Белгорода.

В Шебекине в результате атаки беспилотника повреждён объект инфраструктуры. Ещё один дрон повредил легковой автомобиль, а при очередной атаке было разбито остекление многоквартирного дома.

Ранее Life.ru сообщал, что в Шебекине мужчина получил тяжёлые ранения после атаки FPV-дрона на автомобиль. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.