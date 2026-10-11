ВСУ ударами БПЛА повредили инфраструктуру пяти округов Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли ущерб инфраструктуре Белгородской области, повредив жилые дома, предприятия и автомобили сразу в пяти муниципалитетах. О последствиях очередных ударов сообщил региональный оперативный штаб.

Под атаки попали населённые пункты Шебекинского, Ракитянского и Белгородского округов. Повреждения также зафиксированы на территории Краснояружского и Валуйского муниципалитетов. Таким образом, последствия налётов затронули несколько районов региона.

Удары пришлись как по объектам инфраструктуры, так и по частному сектору. Среди повреждённого имущества числятся жилые здания, транспортные средства и предприятия. Точные масштабы ущерба в сообщении оперштаба не приводятся.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. При этом атаки украинских беспилотников на территорию области продолжаются.

Бэк: Накануне, 10 октября, Life.ru сообщал о четырёх пострадавших при атаках дронов на Белгородскую область. В посёлке Октябрьский беспилотник ударил по многоквартирному дому, ранения получил мужчина. Ещё один житель пострадал в Ивнянском округе после попадания БПЛА в автомобиль