Пять мирных жителей ЛНР получили ранения за сутки в результате ударов ВСУ, в том числе по гражданским автомобилям. Об этом глава региона Леонид Пасечник написал в своём канале в MAX.

«В результате террористических ударов ВФУ в республике пять человек получили ранения. В Рубежном вражеский БПЛА атаковал автомобиль коммунальной службы, пострадал 61-летний водитель», — сообщил руководитель республики.

Ещё три человека пострадали на трассе между Лутугино и Луганском. По словам Пасечника, под удар украинских военных попал легковой автомобиль, в котором находились молодые мужчины. Все трое получили травмы.

Пятый случай зафиксирован в Троицком муниципальном округе. Там в результате атаки ранения получил мужчина.

Таким образом, за последние сутки пострадавшие зарегистрированы сразу в нескольких населённых пунктах и округах республики. Две атаки пришлись на транспортные средства: служебную машину коммунального предприятия в Рубежном и легковой автомобиль на дороге Лутугино — Луганск.