Пять мирных жителей ЛНР ранены за сутки при атаках ВСУ
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Пять мирных жителей ЛНР получили ранения за сутки в результате ударов ВСУ, в том числе по гражданским автомобилям. Об этом глава региона Леонид Пасечник написал в своём канале в MAX.
«В результате террористических ударов ВФУ в республике пять человек получили ранения. В Рубежном вражеский БПЛА атаковал автомобиль коммунальной службы, пострадал 61-летний водитель», — сообщил руководитель республики.
Ещё три человека пострадали на трассе между Лутугино и Луганском. По словам Пасечника, под удар украинских военных попал легковой автомобиль, в котором находились молодые мужчины. Все трое получили травмы.
Пятый случай зафиксирован в Троицком муниципальном округе. Там в результате атаки ранения получил мужчина.
Таким образом, за последние сутки пострадавшие зарегистрированы сразу в нескольких населённых пунктах и округах республики. Две атаки пришлись на транспортные средства: служебную машину коммунального предприятия в Рубежном и легковой автомобиль на дороге Лутугино — Луганск.
Ранее Life.ru сообщал о гибели семи мирных жителей и ранении ещё четырёх человек при ударах ВСУ по ЛНР. По данным Пасечника, 18 ноября под атаки попали гражданские автомобили и дорожная техника в нескольких муниципальных округах республики.