Семь человек погибли и ещё четверо получили ранения в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Тяжелые сутки для нашей республики: семь человек погибли, еще четверо ранены», — написал руководитель ЛНР в своём телеграм-канале.

По словам Пасечника, удары пришлись по муниципалитетам республики.

Ранее Life.ru сообщал о гибели пяти человек в результате атак на ЛНР 16 ноября. Ещё пятеро получили ранения, среди них трое несовершеннолетних. Под удары попали девять муниципалитетов, были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. Атаки затронули также энергетические объекты, из-за чего часть жителей северных районов осталась без электричества.

За два дня до этого беспилотники атаковали гражданский транспорт в нескольких районах республики. В Рубежном возле магазина погиб 37-летний мужчина. Ещё три человека получили ранения при ударах по грузовым автомобилям на дорогах Старобельского, Станично-Луганского и Перевальского округов.