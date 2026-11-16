Пять человек погибли и ещё пятеро получили ранения в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику за сутки. Среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своём канале в MAX.

«Тяжёлые сутки для нашей республики: пять человек погибли. Ещё пятеро ранены, среди них — трое детей», — написал руководитель ЛНР.

Один из ударов пришёлся по легковому автомобилю с молодыми людьми на трассе Старобельск — Новоайдар. На месте погиб 25-летний водитель, а двое его пассажиров — девушка 16 лет и 17-летний юноша — получили ранения. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ещё две смертельные атаки произошли на дорогах Новопсковского муниципального округа и на участке Антрацит — Ровеньки. В первом случае жертвой стал водитель грузовика, во втором погиб 42-летний мужчина, находившийся в «Газели». На въезде в город Счастье ВСУ ударили по дорожной технике во время ремонта, в результате чего один сотрудник дорожной службы погиб, другой был ранен. Пятый погибший — мужчина, попавший под удар беспилотника на придомовой территории в Троицком округе.

Помимо этого, в Старобельском муниципальном округе при атаке на легковой автомобиль пострадал водитель. В Кременском округе беспилотник ударил неподалёку от жилого дома, ранения получил 17-летний подросток. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Под ударом также оказалась энергетическая инфраструктура ЛНР. Из-за повреждений объектов без электричества остались потребители в северной части региона. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы, несмотря на повторные атаки.