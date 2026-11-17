В Кременной Луганской Народной Республики пожарная автоцистерна МЧС дважды подверглась атакам беспилотников во время ликвидации возгорания в частном домовладении. Машина получила повреждения, однако никто из спасателей не пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Первоначально пожар возник после удара беспилотника по территории жилого подворья. На место прибыл дежурный караул, который приступил к тушению огня. Однако во время работы спасателей последовала новая атака.

«Во время работы дежурного караула произошла повторная атака, в результате чего повреждения получила автоцистерна МЧС России», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

На этом удары не прекратились. Спустя некоторое время беспилотник вновь атаковал уже повреждённую пожарную машину. По данным МЧС, обошлось без пострадавших среди личного состава.

Ранее Life.ru сообщал о повторной атаке беспилотника на спасателей во время тушения пожара в центре Луганска. Инцидент произошёл 9 ноября. Дрон ударил по открытой территории после прибытия экстренных служб, однако его боевая часть не сдетонировала. Пожарные не пострадали и смогли ликвидировать возгорание.