Дрон ВСУ атаковал автомобиль энергетиков в Херсонской области, погиб водитель
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В Херсонской области в результате удара беспилотника по служебной машине погиб водитель энергокомпании. В «Херсонэнерго» уточнили, что трагедия произошла 16 ноября.
Атакованный автомобиль принадлежал филиалу АО «Юго-Западная ЭСК». Погибший работал в Скадовском районе электрических сетей и получил смертельные ранения. Предприятие выразило соболезнования его семье, близким и коллегам.
В организации подчеркнули, что работа аварийных бригад связана с постоянной угрозой для сотрудников. По этой причине точные даты, время и места восстановительных мероприятий не разглашаются. Жителей региона также попросили отказаться от фото- и видеосъёмки специалистов на выездах и не размещать подобные материалы в интернете.
Ранее Life.ru сообщал, что в Херсонской области при атаке украинских беспилотников на Таврийск пострадали трое мирных жителей. Происшествие произошло 16 ноября. О последствиях удара рассказал исполняющий обязанности главы Новокаховского округа Владимир Оганесов. По его данным, в населённом пункте Днепряны дроны также повредили два жилых дома. Там обошлось без погибших и раненых.