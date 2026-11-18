В Херсонской области в результате удара беспилотника по служебной машине погиб водитель энергокомпании. В «Херсонэнерго» уточнили, что трагедия произошла 16 ноября.

Атакованный автомобиль принадлежал филиалу АО «Юго-Западная ЭСК». Погибший работал в Скадовском районе электрических сетей и получил смертельные ранения. Предприятие выразило соболезнования его семье, близким и коллегам.

В организации подчеркнули, что работа аварийных бригад связана с постоянной угрозой для сотрудников. По этой причине точные даты, время и места восстановительных мероприятий не разглашаются. Жителей региона также попросили отказаться от фото- и видеосъёмки специалистов на выездах и не размещать подобные материалы в интернете.