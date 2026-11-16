Три мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на город Таврийск в Херсонской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Новокаховского округа Владимир Оганесов.

«В результате атаки БПЛА в г. Таврийск получили ранения трое мирных жителей», — написал Оганесов в своём канале в мессенджере Max.

Кроме того, по данным чиновника, беспилотники повредили два жилых дома в населённом пункте Днепряны. Там обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в результате атаки беспилотников на Северский район, всего были ранены 6 человек, троих пострадавших госпитализировали, а остальным оказали помощь без помещения в больницу. В больницу доставили двух взрослых и одного ребёнка, ещё троим пострадавшим, включая второго несовершеннолетнего.