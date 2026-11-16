Двое детей пострадали в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края. Всего были ранены 6 человек, троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь без помещения в больницу. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В больницу доставили двух взрослых и одного ребёнка. Ещё троим пострадавшим, включая второго несовершеннолетнего, медицинскую помощь оказали амбулаторно. Информация о характере травм и состоянии госпитализированных пока не приводится.

После отражения атаки обломки беспилотников обнаружили по 19 адресам сразу в трёх населённых пунктах: станицах Северской и Дербентской, а также посёлке городского типа Ильском. В результате падения фрагментов БПЛА повреждения получили частные домовладения. В отдельных случаях пострадали крыши, навесы и оконные стёкла. Масштаб ущерба уточняется.

«Обследование территории продолжается. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.