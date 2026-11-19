Женщина получила осколочное ранение после падения обломков беспилотников в Липецкой области. О последствиях ночной атаки рассказал в MAX губернатор Игорь Артамонов.

Пострадавшую доставили в больницу, где она находится под наблюдением медиков. По словам главы региона, опасности для её жизни нет.

«Сегодня ночью над Липецкой областью сбили 18 беспилотников. <...> К сожалению, пострадала женщина. С осколочным ранением её госпитализировали», — написал Артамонов.

Последствия падения обломков зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах Липецкого округа. Повреждения получили частные жилые дома и автомобили. В некоторых зданиях пострадали крыши, выбиты стёкла.

На местах обнаружения фрагментов сбитых беспилотников продолжают работать экстренные службы. Губернатор поручил главе Липецкого округа организовать обследование повреждённых домов и сформировать оценочные комиссии, которые займутся последствиями атаки.

Кроме того, местные власти должны наладить взаимодействие с жителями, чьё имущество пострадало. Речь идёт об обследовании повреждённых объектов и решении вопросов, связанных с устранением последствий падения обломков.

Артамонов отдельно обратился к жителям региона с предупреждением. При обнаружении фрагментов беспилотников нельзя подходить к ним, трогать или пытаться самостоятельно убрать. О подобных находках необходимо немедленно сообщать по номеру 112.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 19 ноября российские средства ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над десятью регионами страны. В числе территорий, где перехватывали воздушные цели, Минобороны называло и Липецкую область.