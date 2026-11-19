Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Курск увеличилось до 11 человек. Обновлённые данные привёл губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, три женщины получили ранения в частной клинике, ещё две пострадали в частном секторе. При этом серьёзных травм ни у кого из раненых не выявлено.

«К счастью, у всех пострадавших травмы несерьёзные. Желаю сил и самой скорейшей поправки!» — подчеркнул глава региона.

Специалисты продолжают оценивать повреждения гражданской инфраструктуры. Губернатор заверил, что людям, пострадавшим в результате атаки, будет оказана необходимая помощь.

Хинштейн резко осудил произошедшее, обратив внимание на то, что беспилотники атаковали город среди дня, когда взрослые находились на работе, а дети — на занятиях. По его словам, вблизи повреждённых объектов не было военных целей.

«Устроить настоящий налёт средь бела дня, когда люди работают, а дети находятся на занятиях. Жители ранены, гражданская инфраструктура серьёзно пострадала. Поблизости нет никаких объектов, представляющих военный интерес», — заявил губернатор.

Особенно глава региона отметил поведение курян, которые после удара начали поддерживать друг друга. Жители предлагают пострадавшим деньги, вещи и временное жильё, а оперативные службы оказывают помощь на местах.

Один из таких случаев произошёл в повреждённом доме, где жильцы обратились к спасателям с просьбой выручить оставшегося внутри кота. Сотрудники МЧС не оставили животное в беде и помогли его вызволить.

Губернатор поблагодарил жителей за готовность помогать незнакомым людям и подчеркнул, что именно взаимная поддержка позволяет городу справляться с последствиями произошедшего.