Девять человек, в том числе 12-летний ребёнок, пострадали в результате атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его данным, осколочные ранения получили жители нескольких районов города, повреждены жилые дома, автомобили, образовательные учреждения и другие здания.

В центральной части Курска пострадали двое мужчин и три женщины. Все пятеро получили осколочные ранения. На северо-западе города под завалами частного дома оказался 12-летний ребёнок.

Ещё две женщины получили ранения во время нахождения в частной клинике. Девятая пострадавшая находилась в районе Льговского поворота.

По словам главы региона, в результате падения обломков и воздействия взрывной волны повреждены многоквартирный и частные жилые дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Кроме того, повреждены фасад и остекление травмпункта. При этом пациенты и посетители данного медицинского учреждения, по информации губернатора, не пострадали.

В нескольких местах города загорелись автомобили, другие машины получили механические повреждения. Жителей пострадавших домов временно разместили в пунктах временного размещения.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники атаковали Курск, над городом сработала система ПВО, а в одном из зданий в центре возникло задымление. На момент первоначального сообщения губернатора подробных сведений о последствиях атаки ещё не было.