Памятник бойцам России и КНДР в Курске поставят на улице Интернациональной
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Сквер на улице Интернациональной в Курске станет местом для установки памятника военнослужащим России и КНДР, которые участвовали в освобождении региона. О выборе площадки рассказал губернатор Александр Хинштейн.
Над монументом работала студия военных художников имени Грекова. Проект регион подготовил совместно с Минобороны России.
«Вместе с Министерством обороны России мы сделали замечательный, считаю, памятник. Он будет установлен в сквере, на улице Интернациональной. Одна из основных наших магистралей», — заявил Хинштейн в интервью ИС «Вести».
На открытии планируют принять представителей КНДР. Губернатор рассчитывает, что монумент станет значимым местом для жителей, украсит Курск и сохранит память об участниках боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин анонсировал открытие композиции до конца года. Инициативу посвятить памятник совместному подвигу российских военных и Корейской народной армии поддержали региональные и федеральные власти.