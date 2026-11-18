Сквер на улице Интернациональной в Курске станет местом для установки памятника военнослужащим России и КНДР, которые участвовали в освобождении региона. О выборе площадки рассказал губернатор Александр Хинштейн.

Над монументом работала студия военных художников имени Грекова. Проект регион подготовил совместно с Минобороны России.

«Вместе с Министерством обороны России мы сделали замечательный, считаю, памятник. Он будет установлен в сквере, на улице Интернациональной. Одна из основных наших магистралей», — заявил Хинштейн в интервью ИС «Вести».

На открытии планируют принять представителей КНДР. Губернатор рассчитывает, что монумент станет значимым местом для жителей, украсит Курск и сохранит память об участниках боевых действий.