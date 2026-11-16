В Курске до конца 2026 года появится памятник военнослужащим России и КНДР, которые вместе участвовали в освобождении приграничной территории. О планах установить скульптурную композицию рассказал президент Владимир Путин во время встречи с представителем руководства Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном. Российский лидер подчеркнул, что подвиг северокорейских военных останется в памяти нашей страны.

Глава государства отдельно отметил мужество корейских бойцов, которые сражались наравне с российскими военнослужащими. По его словам, Россия не забудет их вклад в освобождение Курской области.

«Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими. До конца года планируем открыть в Курске скульптурную композицию, посвящённую совместному подвигу воинов России и Корейской Народно-Демократической Республики», — заявил Путин.

Решение увековечить память участников боевых действий ранее поддержали в региональных и федеральных органах власти. Над созданием памятника работают скульпторы Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Предполагаемым местом размещения композиции ранее называли сквер на улице Интернациональной в Курске.