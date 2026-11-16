Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вона передать лидеру КНДР привет и наилучшие пожелания. Об этом он сказал на встрече с северокорейским политиком в Москве.

«Прошу передать товарищу генеральному секретарю Центрального комитета Трудовой партии Кореи, председателю государственных дел Ким Чен Ыну дружеский привет и наилучшие пожелания», — сказал он.