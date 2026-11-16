Медведев передал Ким Чен Ыну дружеский привет через главу делегации КНДР
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вона передать лидеру КНДР привет и наилучшие пожелания. Об этом он сказал на встрече с северокорейским политиком в Москве.
«Прошу передать товарищу генеральному секретарю Центрального комитета Трудовой партии Кореи, председателю государственных дел Ким Чен Ыну дружеский привет и наилучшие пожелания», — сказал он.
Чо Ён Вон входит в президиум Политбюро ЦК ТПК. Он прибыл в Москву 14 ноября во главе партийно-правительственной делегации КНДР по приглашению Медведева. В аэропорту зарубежных чиновников встретили первый зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов, посол КНДР в России Син Хон Чхор и сотрудники северокорейского дипломатического представительства.